La ricognizione inventariale quinquennale guida e 6 modelli da scaricare | dalla ricognizione alla vendita alla checklist di controllo
La ricognizione inventariale quinquennale è un adempimento periodico previsto dalla normativa, che verifica la corrispondenza tra il patrimonio reale e le scritture contabili. Oltre alla gestione ordinaria di carico e scarico, questa procedura mira a controllare la consistenza del patrimonio. Sono disponibili una guida e sei modelli da scaricare, che coprono le fasi dalla ricognizione alla vendita, includendo una checklist di controllo.
Accanto alla tenuta dell’inventario e alle ordinarie operazioni di carico e scarico dei beni, la norma ha previsto uno specifico adempimento periodico finalizzato ad accertare la corrispondenza tra la consistenza reale del patrimonio e le risultanze delle scritture inventariali: la ricognizione inventariale quinquennale. Leggi la guida e scarica i modelli: Box operativo Ricognizione inventariale Eliminazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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