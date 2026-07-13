La ricognizione inventariale quinquennale guida e 6 modelli da scaricare | dalla ricognizione alla vendita alla checklist di controllo

Notizia in breve

La ricognizione inventariale quinquennale è un adempimento periodico previsto dalla normativa, che verifica la corrispondenza tra il patrimonio reale e le scritture contabili. Oltre alla gestione ordinaria di carico e scarico, questa procedura mira a controllare la consistenza del patrimonio. Sono disponibili una guida e sei modelli da scaricare, che coprono le fasi dalla ricognizione alla vendita, includendo una checklist di controllo.