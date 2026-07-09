La ricognizione amministrativo-contabile nel periodo estivo | controlli interni e buone prassi per le istituzioni scolastiche statali Con tre modelli da scaricare

Durante l’estate, le istituzioni scolastiche statali effettuano controlli amministrativo-contabili, seguendo tre modelli scaricabili. La fine delle attività didattiche avviene prima del termine dell’esercizio finanziario, che si chiude il 31 dicembre. Questi controlli interni mirano a verificare la regolarità delle operazioni e l’aderenza alle procedure, senza coinvolgere le attività didattiche in corso.

La conclusione delle attività didattiche non coincide con la chiusura dell’esercizio finanziario, che per le istituzioni scolastiche statali termina il 31 dicembre. Tuttavia, il periodo compreso tra la fine delle lezioni e l’avvio del nuovo anno scolastico costituisce una fase particolarmente favorevole per svolgere un’attività di ricognizione della gestione amministrativa, verificando lo stato dei procedimenti, la regolarità delle scritture contabili e la completezza della documentazione amministrativa. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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