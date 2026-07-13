La reggia dell' avvocato Agnelli che nessuno vuole comprare

Una reggia appartenente all’avvocato Agnelli è stata messa in vendita, ma finora non sono arrivate offerte. La proprietà, che si trova in una zona esclusiva, è stata annunciata pubblicamente senza riscontri di interesse da parte di potenziali acquirenti. Nei mesi scorsi, l’immobile era stato oggetto di discussioni sui social media, dove alcuni commentatori criticavano il suo stile e il suo prezzo. Nessuna trattativa è stata ancora avviata, e l’immobile resta disponibile sul mercato immobiliare.

Un post su Instagram, chissà cosa avrebbe detto l’Avvocato. È che fa volgarotto, di sicuro è banale. Lui che come nessun altro aveva intuito le potenzialità (e quindi le opportunità) della cultura pop, quel-che-piace-al-popolo: sì, però adesso qui, con casa sua rimbalzata sui social network, mostrata, esibita, esposta, fotografata senza vergogna in ogni suo angolo, virtualmente accessibile a chiunque, col prezzo pure al ribasso («trattativa riservata», d’accordo: ma è un fatto che da quasi tre anni è sul mercato per dieci milioni di euro e, ora, si può verosimilmente trattare intorno ai sei barra cinque), le cose cambiano. Vengano signori vengano, villa Frescot è in vendita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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