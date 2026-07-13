Nel Golfo Persico si sono verificati scontri tra forze militari, con Mojtaba che ha effettuato una dimostrazione di forza. In risposta, sono state registrate reazioni da parte di gruppi di sceicchi della regione. La tensione si concentra sulla presenza di forze militari e sulle attività di controllo nello Stretto, considerato strategico. Il coinvolgimento di figure legate alla leadership iraniana evidenzia un tentativo di consolidare il controllo regionale attraverso azioni di potenza.

Il controllo dello Stretto serve al figlio di Khamenei per imporre la sua potenza regionale attraverso una “Pax Iranica”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - La prova di forza di Mojtaba e la risposta degli sceicchi, il Golfo è di nuovo in fiamme

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