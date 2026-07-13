Momenti di grande apprensione nelle prossime puntate de La Promessa. Le condizioni della figlia di María Fernández diventano sempre più preoccupanti e tutta la tenuta si mobilita per sostenerla. Una vicenda dolorosa che coinvolge anche Alonso, tormentato dal senso di colpa per quanto accaduto durante il parto. Le prossime puntate spagnole de La Promessa porteranno una vera e propria ondata di cambiamenti all’interno della tenuta. L’arrivo di Máximo de Buenaventura non rappresenterà soltanto l’ingresso di un nuovo personaggio influente, ma darà il via a una serie di eventi destinati a modificare profondamente i rapporti tra i protagonisti. Con lui arriveranno infatti nuovi servitori, pronti a imporre le proprie abitudini e a rivendicare privilegi che finiranno per creare malumori e divisioni. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Spagnole: dramma per María Fernández: la salute della bambina peggiora!

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