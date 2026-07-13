Stasera su Rai 1 si gioca la Partita del Cuore, con la Nazionale Cantanti contro la squadra della Politica. Tra i partecipanti figurano anche un cantante noto e un ex presidente del Consiglio. L’evento, benefico, si ripete ogni anno. La partita si svolge in un impianto sportivo e prevede l’ingresso di pubblico. La sfida si disputa su un campo di calcio, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con La Partita del Cuore, l’evento benefico-sportivo che vede sfidarsi la squadra della Nazionale Cantanti e quella della Politica. Il fischio d’inizio è previsto per questa sera, lunedì 13 luglio, alle 21.30 su Rai 1, con la conduzione di Eleonora Daniele dallo Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia dell’Aquila. La manifestazione, giunta alla sua 35ª edizione, unisce il pubblico ai protagonisti dello spettacolo e della politica con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a cause benefiche. L’edizione 2026 della Partita del Cuore si concentra sulla gestione della tragica emergenza causata dal sisma in Venezuela. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Partita del Cuore torna stasera su Rai 1, tra i ‘giocatori’ anche Al Bano e Renzi

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