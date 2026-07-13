La Partita del Cuore 2026 | stasera in prima serata in diretta su Rai 1

Da gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera in prima serata su Rai 1 si svolge la Partita del Cuore 2026. Il ricavato della serata sarà destinato alle popolazioni colpite dal sisma in Venezuela e ai progetti giovanili in Abruzzo. La partita coinvolge squadre di celebrità e sportivi, con l’obiettivo di raccogliere fondi. L’evento è trasmesso in diretta televisiva. La manifestazione si svolge in un grande stadio e prevede anche momenti di intrattenimento.

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Il ricavato della serata sosterrà le popolazioni colpite dal sisma in Venezuela e i progetti giovanili sul territorio abruzzese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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