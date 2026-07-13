La Partita del Cuore 2026 | stasera in prima serata in diretta su Rai 1

Notizia in breve

Stasera in prima serata su Rai 1 si svolge la Partita del Cuore 2026. Il ricavato della serata sarà destinato alle popolazioni colpite dal sisma in Venezuela e ai progetti giovanili in Abruzzo. La partita coinvolge squadre di celebrità e sportivi, con l’obiettivo di raccogliere fondi. L’evento è trasmesso in diretta televisiva. La manifestazione si svolge in un grande stadio e prevede anche momenti di intrattenimento.