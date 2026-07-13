La Partita del Cuore 2026 | stasera in prima serata in diretta su Rai 1
Stasera in prima serata su Rai 1 si svolge la Partita del Cuore 2026. Il ricavato della serata sarà destinato alle popolazioni colpite dal sisma in Venezuela e ai progetti giovanili in Abruzzo. La partita coinvolge squadre di celebrità e sportivi, con l’obiettivo di raccogliere fondi. L’evento è trasmesso in diretta televisiva. La manifestazione si svolge in un grande stadio e prevede anche momenti di intrattenimento.
Il ricavato della serata sosterrà le popolazioni colpite dal sisma in Venezuela e i progetti giovanili sul territorio abruzzese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sanremo 2026: Clamorosa gaffe della Rai, terribile figuraccia in diretta
Notizie e thread social correlati
Mondiali 2026 al via stasera su Rai 1: scaletta della cerimonia d'apertura e prima partita, Messico-Sud AfricaStasera su Rai 1 e in streaming su DAZN inizia il Mondiale 2026 con la cerimonia di apertura e la partita tra Messico e Sud Africa.
Leggi anche: Con il Cuore – Nel nome di Francesco 2026, ospiti e scaletta della serata su Rai 1
Temi più discussi: La Partita del Cuore; La Partita Del Cuore 2026; Torna il 13 luglio la Partita del Cuore, Sal Da Vinci capitano Nazionale Cantanti; La Partita del Cuore all'Aquila, Sal Da Vinci capitano: il ricavato per il Venezuela e fondazione Ausilia.
! Edoardo Bove unisce le forze con la Nazionale Cantanti e ci ricorda l'importanza di donare per La Partita del Cuore 2026. Lunedì 13 luglio – ore 21.00 Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia – L’Aquila facebook
Lunedì 13 luglio, alle 21:00 su Rai 1, sarò a L’Aquila per partecipare, come calciatore, alla Partita del Cuore 2026. Sarà una serata speciale, non solo di sport, ma soprattutto di solidarietà. L’evento sostiene le popolazioni colpite dal tragico sisma in Venezuela x.com
Qualcuno della mia congregazione d’infanzia è venuto a mancare. Sono una brutta persona per non interessarmene davvero? reddit
Il ricavato della serata sosterrà le popolazioni colpite dal sisma in Venezuela e i progetti giovanili sul territorio abruzzeseL’Aquila torna a essere il palcoscenico della solidarietà con la 35ª edizione della Partita del Cuore, che si terrà oggi, lunedì 13 luglio, alle ore 21.30 presso lo Stadio Gran Sasso d’Italia Italo ... gazzetta.it
La Partita del cuore 2026: i cantanti e i politici si sfideranno per beneficenzaLa Partita del Cuore 2026, cantanti vs politici la partita di solidarietà in beneficenza per il terremoto del Venezuela ... dituttounpop.it