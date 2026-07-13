la partita del cuore 2026 chi gioca questa sera su rai 1

Stasera, nello stadio Gran Sasso d’Italia “Italo Acconcia” dell’Aquila, si tiene la 35ª edizione della Partita del Cuore, evento benefico che combina musica, spettacolo e sport. L’appuntamento, ormai tradizionale durante l’estate italiana, viene trasmesso su Rai 1. La partita coinvolge vari atleti e personaggi pubblici, riuniti per raccogliere fondi a favore di cause benefiche.

L’appuntamento è uno di quelli ormai entrati nella tradizione dell’estate italiana. Questa sera, lunedì 13 luglio, lo stadio Gran Sasso d’Italia “Italo Acconcia” dell’Aquila ospita la 35ª edizione della Partita del Cuore, l’evento benefico che unisce musica, spettacolo, sport e solidarietà. Eleonora Daniele accompagnerà il pubblico attraverso una serata in cui spettacolo, calcio e impegno civile hanno un obiettivo preciso: aiutare chi sta vivendo una grave emergenza umanitaria. E ad affrontarsi saranno la Nazionale Cantanti, che quest’anno ha come capitano Sal Da Vinci, e la Nazionale della Politica, affidata alla guida tecnica di Roberto Mancini. 🔗 Leggi su Dilei.it

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