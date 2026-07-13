A Oslo, circa 90.000 persone hanno accolto la nazionale norvegese di calcio con un'ampia festa. La squadra è tornata dai Mondiali, dove ha raggiunto i quarti di finale, il miglior risultato mai ottenuto nella sua storia. La celebrazione si è svolta con entusiasmo e senza incidenti, con la presenza di molti tifosi lungo le strade principali della città. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo all'evento.

Accoglienza trionfale questa sera a Oslo per la nazionale norvegese, di ritorno dai Mondiali dove ha ottenuto il miglior risultato della sua storia raggiungendo i quarti di finale. Circa 90.000 persone si sono radunate in città per festeggiare l'impresa e nella piazza davanti al Palazzo Reale è arrivato anche il momento dell'ormai celebre 'Viking Row': a scandire le urla e le vogate di squadra e tifosi è stato il principe ereditario Haakon, che guidava la folla suonando un tamburo. "È semplicemente incredibile vedere tutto il sostegno che riceviamo e quanto l'intero Paese sia dalla nostra parte. Tanta gioia, sorrisi e buon umore. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La Norvegia riaccolta in festa: 90mila persone a Oslo

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