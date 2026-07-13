La nazionalità dell' indagato non va più comunicata la svolta politicamente corretta della Procura di Perugia
La Procura di Perugia ha deciso di non comunicare più la nazionalità degli indagati, salvo casi eccezionali, secondo un nuovo decalogo di comportamento. La misura mira a evitare riferimenti che possano alimentare stereotipi o discriminazioni. La decisione ha suscitato reazioni politiche e la Lega ha annunciato un’interrogazione al Governo sulla questione. La modifica riguarda le modalità di comunicazione ufficiale e si applica alle informazioni rese pubbliche in ambito istituzionale.
Il nuovo decalogo della Procura vieta di indicare la nazionalità degli indagati salvo eccezioni. La Lega attacca e annuncia un'interrogazione al Governo La Procura di Perugia ha adottato un nuovo decalogo di comportamento per la comunicazione istituzionale. Uno dei punti che ha fatto più disc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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