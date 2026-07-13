La nave scuola Amerigo Vespucci arriverà a Ravenna in autunno, in occasione delle celebrazioni per Ravenna Capitale italiana del mare 2026. L’annuncio è stato dato dal sindaco durante un evento a New York. La nave attraccherà nel porto della città dei mosaici, contribuendo alle iniziative previste per l’evento. La data precisa dell’arrivo non è ancora stata comunicata.

Ravenna, 13 luglio 2026 – Anche la nave Amerigo Vespucci festeggerà Ravenna Capitale italiana del mare 2026, arrivando in autunno nella città dei mosaici. A darne l’annuncio, a bordo del celebre veliero che in questi giorni ha solcato il fiume Hudson, a New York, per i festeggiamenti del 250esimo anniversario dell’indipendenza americana, è proprio il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, cha ha anche incontrato il comandante del Vespucci, il capitano di vascello Nicasio Falica. “Siamo davvero felici per questa opportunità, che ci permetterà di apprezzare da vicino una nave ricca di storia e di tradizione, il cui motto, ‘ Non chi comincia, ma quel che persevera ’, ci ricorda quanto sia fondamentale mettere impegno e costanza in tutto ciò in cui ci cimentiamo, a partire dal nostro quotidiano – dice Barattoni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - La nave Amerigo Vespucci arriva a Ravenna, l’annuncio del sindaco da New York: ecco quando attraccherà

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