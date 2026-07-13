A cent’anni dalla nascita di Wolfango Peretti Poggi, Imola ospita una mostra dedicata alle sue opere. L’esposizione mette in evidenza la capacità del maestro di rappresentare la natura, spesso in pose che ne catturano l’essenza. Tra i pezzi esposti ci sono dipinti e disegni che riflettono la sua interpretazione artistica del mondo naturale. La rassegna rimarrà aperta fino a una data ancora da definire.

Imola, 13 luglio 2026 – A cent’anni dalla nascita di Wolfango Peretti Poggi, Imola rende omaggio a uno degli artisti più originali del Novecento italiano con una mostra che mette al centro la sua straordinaria capacità di trasformare la natura in poesia. Dal 17 luglio al 4 ottobre il museo San Domenico ospiterà ‘Natura in posa. Le stagioni di Wolfango’, esposizione curata da Alighiera Peretti Poggi e Oriana Orsi, inserita nel programma metropolitano “100 Wolfango – Wolfango 100”, il progetto che per 500 giorni coinvolge musei e luoghi della cultura nel racconto degli ottant’anni di attività dell’artista bolognese scomparso nel 2017. L’inaugurazione è in programma venerdì 17 luglio alle 18 a ingresso libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ‘natura in posa’ di Wolfango, in mostra i capolavori del maestro

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