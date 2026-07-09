Giuseppe Cruciani scende in campo? Terremoto politico | la poltrona nel mirino

Un politico ha dichiarato di voler candidarsi per una posizione di rilievo a Palazzo Marino. Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma alcuni commentatori hanno commentato la possibilità di una sua candidatura, anche se non ci sono conferme ufficiali. La discussione sulla corsa si concentra su questa eventualità, mentre nessuna comunicazione formale è stata ancora rilasciata.

Anche i giorni in cui non spunta una nuova autocandidatura per la corsa a Palazzo Marino, c’è comunque chi, solleticato dai giornalisti, ci scherza su. Tanto, quando le parole sono tante, un paio in più nemmeno fanno troppo clamore. O almeno così pensa Urbano Cairo, che quando gli chiedono se correrebbe per il Comune dice che l’unica cosa che lo frena sono gli affari. «Candidarmi? È quello che sto pensando di fare, sto cercando qualcuno che compri tutto, e poi.», ha scherzato l’imprenditore in conferenza stampa. D’altronde il presidente di CairoCommunications in passato già si era dichiarato aperto alla possibilità quando, a domanda diretta, aveva ricordato il suo legame con il territorio e tenuto in considerazione la corsa: «Milano è la mia città, la adoro, perché no?», aveva detto, ricevendo anche qualche endorsement. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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