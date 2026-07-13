Un ex premier ha affermato che la minaccia russa è stata inventata dall’Europa come pretesto per aumentare le spese militari. La sua dichiarazione ha suscitato molte polemiche. L’ex capo del governo ha poi precisato di aver citato un generale di un'alleanza militare, senza fare proprie opinioni personali. La discussione si concentra sulla percezione della minaccia e sulle strategie diplomatiche adottate per convincere la Russia a fermare il conflitto.

Le parole di Giuseppe Conte sulla minaccia russa inventata dall’Europa come scusa per riarmarsi hanno sollevato molte polemiche. Conte si è difeso sostenendo di avere semplicemente citato un generale Nato, Alexus G. Grynkewich, secondo il quale la Russia non rappresenterebbe una minaccia. Ma il generale Nato non aveva detto che la Russia non era una minaccia, bensì che non avrebbe attaccato la Nato perché consapevole delle conseguenze, e come ha fatto prontamente notare su Linkiesta Marco Taradash c’è una grossa differenza fra il non essere una minaccia e il non cercare il conflitto per timore delle conseguenze: «Nel primo caso il pericolo non esiste, quindi armarsi sarebbe superfluo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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© Linkiesta.it - La minaccia russa, e la ridicola via diplomatica per convincere Putin a fermare la guerra

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