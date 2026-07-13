la minaccia russa e la ridicola via diplomatica per convincere putin a fermare la guerra

Le parole di Giuseppe Conte sulla minaccia russa inventata dall’Europa come scusa per riarmarsi hanno sollevato molte polemiche. Conte si è difeso sostenendo di avere semplicemente citato un generale Nato, Alexus G. Grynkewich, secondo il quale la Russia non rappresenterebbe una minaccia. Ma il generale Nato non aveva detto che la Russia non era una minaccia, bensì che non avrebbe attaccato la Nato perché consapevole delle conseguenze, e come ha fatto prontamente notare su Linkiesta Marco Taradash c’è una grossa differenza fra il non essere una minaccia e il non cercare il conflitto per timore delle conseguenze: «Nel primo caso il pericolo non esiste, quindi armarsi sarebbe superfluo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Continuate pure a credere a Pina, Filippo e Carlo secondo cui la minaccia russa non è modellata in maniera strumentale a favore del riarmo... e che pensano che sia chi chiede percorsi di pace disarmata e disarmante a favorire Putin Contro ? non tuonan x.com

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