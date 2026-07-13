Otto rotte principali collegano i maggiori produttori di petrolio ai mercati mondiali, passando attraverso stretti e canali strategici. Più del 90% del greggio trasportato via mare utilizza queste vie, che costituiscono i punti chiave del commercio globale. La rete è composta da pochi snodi cruciali, rendendo il sistema vulnerabile a interruzioni o tensioni internazionali. La fragilità di questo equilibrio rende il mercato petrolifero sensibile a ogni variazione nelle rotte o nei punti di transito.

Otto passaggi obbligati tengono in movimento il commercio mondiale del petrolio. Oltre il 90% del greggio trasportato via mare attraversa infatti una rete di stretti e canali che rappresentano i veri snodi dell’energia globale. Dallo Stretto di Malacca a quello di Hormuz, ogni tensione militare o incidente lungo queste rotte può rallentare i flussi, far salire i costi del trasporto e alimentare nuovi rialzi del prezzo del petrolio. Dietro il pieno di benzina o la bolletta energetica ci sono anche questi pochi chilometri di mare. Otto strette rotte da cui passa il mondo. È lungo questi corridoi marittimi che si gioca una partita decisiva per l’economia globale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La mappa del petrolio: otto rotte, pochi produttori e un equilibrio globale fragile

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