Il fondo di private equity Style Capital ha deciso di investire nel settore beauty e ha stretto una partnership strategica con Essential Parfums, maison francese di profumi. È il primo investimento di Style Capital nel settore. La collaborazione mira a sviluppare progetti e iniziative congiunte nel campo della cosmetica e delle fragranze. Non sono stati comunicati dettagli finanziari dell’accordo.

Buone notizie per Style Capital: il fondo di private equity ha deciso di investire per la prima volta nel settore beauty, avviando una partnership strategica con Essential Parfums. La maison francese di profumeria di nicchia nasce nel 2018 a Parigi da Géraldine e Stanislas Archambault, e ora accoglierà Style Capital nel capitale della società accanto ai fondatori. I fondatori manterranno comunque la maggioranza e continueranno a guidare l’azienda. Style Capital entra in Essential Parfums (e debutta nel beauty). Anche se i termini dell’accordo non sono ancora noti, sappiamo che questo investimento è finalizzato a sostenere la prossima fase di sviluppo della maison francese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La maison francese di profumi Essential Parfums accoglie Style Capital

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