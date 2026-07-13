La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha confermato tutte le condanne nel processo “Radici”, che riguarda attività mafiose in Riviera. La sentenza ha ribadito le accuse nei confronti degli imputati e l’esistenza di un’organizzazione criminale operante nella zona. La decisione segue il procedimento avviato per contrastare le infiltrazioni mafiose nel territorio, con un procedimento giudiziario che si è concluso con la conferma delle condanne precedenti.

Cesenatico (Forlì-Cesena), 13 luglio 2026 – La Corte d’Assise d’Appello di Bologna sul processo “Radici” ha confermato l’impianto accusatorio dimostrando la sussistenza della gran parte dei reati legati ad un sistema di investimenti illeciti della ‘ndrangheta calabrese nel settore alberghiero e dolciario in Romagna, compresa l’aggravante del metodo mafioso per alcuni degli imputati. Il verdetto conferma, in sostanza, la sentenza di primo grado del Tribunale di Ravenna che, a gennaio 2025, aveva stabilito 21 condanne per un totale di 98 anni di carcere, per dei reati commessi sui territori di Cervia, Cesenatico, Bagnacavallo, Imola e Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La mafia in Riviera c’era davvero: confermate tutte le condanne. “I territori sanno reagire”

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