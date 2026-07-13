A Lecce sono stati avviati master universitari dedicati alla lavorazione della cartapesta, incentrati sulla tradizione “made in Italy”. I corsi puntano a trasmettere competenze storiche e pratiche legate a questa arte, integrandole con strumenti e tecniche moderne. L’obiettivo è formare professionisti capaci di conservare e innovare un patrimonio artigianale, in un contesto che combina passato e innovazione tecnologica. La formazione si rivolge a studenti interessati a preservare e sviluppare questa tradizione.

Vivere, oggi, il senso di un’appartenenza e di storie complesse, che hanno segnato e continuano a segnare il vissuto italiano, significa coniugare Tradizione ed Innovazione alla luce dei nuovi orizzonti tecnologici, produttivi e formativi del Terzo Millennio. In questa prospettiva un’interessante campo di azione è rappresentato – non sembri un paradosso – a nche dall’arte di lavorare la cartapesta, che affonda le sue radici lontano nel tempo, già nel XVII e XVIII secolo, in un periodo di vivace fermento artistico che vede a Lecce la costruzione di numerose chiese e monumenti. Per sopperire alla mancanza di materie prime pregiate, gli... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Lecce.

© Secoloditalia.it - La lezione della tradizione “made in Italy” alla tecnocrazia: master universitari sulla cartapesta a Lecce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Made in Italy oltre la tradizione: quando l'identità diventa innovazione

Matera: la cartapesta della Brunetta unisce tradizione e inclusioneA Matera, la cartapesta tradizionale è stata realizzata con l’obiettivo di favorire l’inclusione, coinvolgendo persone con disabilità visive.

Argomenti più discussi: Camp Auxilium, una lezione di tradizione con l'Accademia del Pizzocchero: per i ragazzi anche il diploma; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: CULTURA: MANIFESTO DELL'AEROPITTURA FUTURISTA, VERSO IL CENTENARIO: LE OPERE DI PAOLO MARIANI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI; Italia, la lezione del 2006 per tornare a vincere.

Tradizione vs Innovazione? Da una parte le radici, l'esperienza e ciò che ci definisce. Dall'altra la creatività, la sperimentazione e la capacità di immaginare il futuro. Dobbiamo riscoprire la lezione di Italo Calvino, che ci ha insegnato come l’innovazione nasca x.com

Cosa ne pensate della riforma dell'Università e di questa contro proposta? reddit

L’occidente, la tradizione, il moderno. La lezione di RatzingerSu Ratzinger si sono accumulati equivoci che i suoi testi e i suoi atti teologici e pastorali spazzano via. Un papa debole, si è detto, invece il suo è sempre stato un progetto erculeo, come si capiva ... ilfoglio.it