Matera | la cartapesta della Brunetta unisce tradizione e inclusione
A Matera, la cartapesta tradizionale è stata realizzata con l’obiettivo di favorire l’inclusione, coinvolgendo persone con disabilità visive. Gli stampi storici sono stati utilizzati per creare i nuovi pezzi del carro trionfale, contribuendo a rendere più accessibile il processo creativo. La realizzazione dei pezzi è avvenuta grazie alla collaborazione di artigiani e volontari, che hanno lavorato insieme per integrare tecniche tradizionali e innovazioni sociali.
? Punti chiave Come possono gli stampi storici aiutare chi ha disabilità visive?. Chi ha collaborato per creare i nuovi pezzi del carro trionfale?. Cosa accadrà ai manufatti prodotti dai ragazzi durante la festa?. Perché questo laboratorio cambia il modo di vivere la tradizione materana?.? In Breve Consegna manufatti a Federica Aldrovandi presso l'Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti di Matera.. Laboratorio iniziato lo scorso anno con associazioni Aura Blù e Famiglia Futura.. Presentazione pezzi decorativi avvenuta il 3 dicembre durante la giornata della disabilità.. Elementi in cartapesta saranno installati sul carro per la festa del 2 luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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