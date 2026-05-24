Matera | la cartapesta della Brunetta unisce tradizione e inclusione

Notizia in breve

A Matera, la cartapesta tradizionale è stata realizzata con l’obiettivo di favorire l’inclusione, coinvolgendo persone con disabilità visive. Gli stampi storici sono stati utilizzati per creare i nuovi pezzi del carro trionfale, contribuendo a rendere più accessibile il processo creativo. La realizzazione dei pezzi è avvenuta grazie alla collaborazione di artigiani e volontari, che hanno lavorato insieme per integrare tecniche tradizionali e innovazioni sociali.