La legge elettorale scalda la politica
Oggi scade il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge elettorale. La discussione sulla riforma del sistema di voto è in corso, mentre il parlamento continua ad affrontare anche la crisi energetica causata dai conflitti internazionali. La legge elettorale resta al centro dell’attenzione politica, con le forze in campo impegnate a definire eventuali modifiche prima della scadenza prevista.
La politica alle prese con la crisi energetica legata ai conflitti. Sul fronte interno la legge elettorale. Oggi scade il termine per la presentazione degli emendamenti. La maggioranza cerca un accordo sulle preferenze. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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