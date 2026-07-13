Durante la finale di Wimbledon, il presidente del Coni ha incontrato il giocatore italiano nel momento in cui quest’ultimo stava rispettando il cerimoniale post-match. Dopo averlo avvicinato, il presidente è stato allontanato dal giocatore, che ha poi ricevuto i complimenti ufficiali. L’incidente si è verificato al termine dell’incontro, quando il campione azzurro aveva già completato le formalità di rito.

C’era anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a Wimbledon per assistere al secondo trionfo consecutivo di Jannik Sinner sull’erba di Londra. Al termine della finale il numero uno dello sport italiano ha incontrato il campione azzurro, ma il tempismo non è stato dei migliori. Dopo la premiazione, infatti, Sinner era impegnato tra le interviste alle televisioni inglesi e a Sky Italia e l’incontro con il principe William, Kate e due dei loro figli. Nel mezzo era previsto anche lo scatto della tradizionale foto con tutto il suo staff. Proprio in quel momento è arrivato Buonfiglio che, dopo aver salutato il tennista, si è accomodato accanto a lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La gaffe di Buonfiglio a Wimbledon: Sinner lo allontana per rispettare il cerimoniale. Poi i complimenti del presidente del Coni

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