La gaffe del presidente del CONI Buonfiglio durante il cerimoniale per Sinner | Jannik lo allontana
Durante una cerimonia ufficiale, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio è stato allontanato da Sinner mentre si preparavano a scattare una foto. La decisione è stata presa a causa di un protocollo rigido e rapido che ha impedito al presidente di rimanere in posa. L'episodio si è verificato davanti a presenti e fotografi, con Sinner che ha mantenuto la sua posizione senza intervenire.
Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, a causa di un rigido e rapido protocollo, è stato allontanato da Sinner nel momento di una foto ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Piccola gaffe del presidente del CONI Buonfiglio. Si piazza a fianco del team-Sinner proprio durante la foto di rito: allontanato (gentilmente) da #Sinner. x.com
Il presidente del CONI ha commesso un'autentica gaffe durante la cerimonia a Wimbledon È stato allontanato da Sinner nel momento di una foto ufficiale facebook
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