La gaffe del presidente del CONI Buonfiglio durante il cerimoniale per Sinner | Jannik lo allontana

Notizia in breve

Durante una cerimonia ufficiale, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio è stato allontanato da Sinner mentre si preparavano a scattare una foto. La decisione è stata presa a causa di un protocollo rigido e rapido che ha impedito al presidente di rimanere in posa. L'episodio si è verificato davanti a presenti e fotografi, con Sinner che ha mantenuto la sua posizione senza intervenire.