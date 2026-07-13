La Francia 2026 somiglia al Brasile 2002 So Foot ha già consegnato la vittoria ai Bleus

Secondo So Foot, i Mondiali 2026 in Francia ricordano il Brasile del 2002. La pubblicazione suggerisce che i Bleus abbiano buone possibilità di vincere, come avvenne per il Brasile nel 2002, dopo aver già vinto nel 1994 e aver perso la finale nel 1998. La somiglianza tra le due squadre è attribuita alla loro storia di successi e alle dinamiche attuali. La previsione si basa su analisi di performance e tendenze delle nazionali.

La Francia dei Mondiali 2026 somiglia al Brasile che vinse nel 2002. Questo è quello che scrive So Foot, che crede nella vittoria dei Bleus proprio come accadde alla Seleçao nel 1994 e nel 2002 (con una finale persa nel 1998). Le somiglianze tra la Francia 2026 e il Brasile 2002. Ovviamente, la Francia dovrà prima battere la Spagna e poi l’altra finalista (una tra Inghilterra e Argentina) per poter rialzare la Coppa come accadde nel 2018. Se riuscisse ad andare in finale, la squadra di Deschamps raggiungerebbe il record della Germania (tra il 1982 e il 1990), protagonista di tre finali. So Foot scrive: Una prima analogia accomuna già il Brasile del 2002 e la Francia del 2026: la serie di vittorie in tutte le partite disputate, con la sola differenza che nel 2026 c’è un turno in più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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