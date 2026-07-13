"SIAMO una azienda familiare", dice subito Marco De Matteis, ceo di De Matteis Agroalimentare, società benefit. L’impresa è stata fondata nel 1993, a Flumeri, in provincia di Avellino, in prossimità delle principali aree di coltivazione del grano duro di Puglia, Campania e Basilicata, dal padre Armando, oggi presidente. In questi trent’anni De Matteis Agroalimentare è diventato uno dei principali player nel mercato della pasta secca in Italia e nel mondo. Con 230 milioni di fatturato e l’80% di export, l’azienda è un punto di riferimento, anche per aver creduto in anni non sospetti sulla filiera corta. "Il merito va a mio padre, sicuramente, che ha parlato di filiera corta e di sostenibilità in anni nei quali ancora non se ne sapeva molto", dice Marco De Matteis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Filiera Armando è un filo di pasta che unisce il Bel Paese agli Stati Uniti

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