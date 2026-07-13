La festa per don Franco | il sacerdote compie 100 anni

Grosseto, 13 luglio 2026 – È tutto pronto a Grosseto per festeggiare un traguardo straordinario, personale e comunitario insieme: i 100 anni di don Franco Cencioni. Oggi la Diocesi e il Comune di Grosseto promuovono un doppio appuntamento per rendere omaggio a un uomo che ha scritto pagine fondamentali della vita cittadina, diventandone la memoria vivente. I festeggiamenti. Si comincerà alle 18 nella Cattedrale di San Lorenzo con una solenne Messa di ringraziamento presieduta dal vescovo Bernardino. Per l’occasione, in Duomo saranno distribuite gratuitamente 150 copie del settimanale diocesano Toscana Oggi, che dedica a don Franco 12 pagine speciali per ricostruirne la vita e i racconti di tante persone a cui è legato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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