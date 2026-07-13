La disfida vannaccesca è una farsa di cui tutti conoscono già il finale

Un uomo è stato condannato a sei mesi di reclusione per aver diffamato un collega sui social media. La sentenza è stata emessa dal tribunale locale dopo aver accertato che l’imputato aveva pubblicato commenti offensivi e diffamatori. La condanna prevede anche il pagamento di una multa e il risarcimento alla parte civile. La vicenda riguarda un episodio avvenuto online, con le autorità che hanno portato a termine l’indagine e il processo nel rispetto delle norme vigenti.

L’estate della politica italiana sarà ancora lunga e inclemente, e avrà chiaramente un solo protagonista: Roberto Vannacci. Eppure la grande telenovela che lo vede protagonista, incentrata sulla sua partecipazione o non partecipazione alla coalizione di centrodestra, ha una trama talmente esile da reggere a malapena una puntata, quella in cui il governo varerà infine la nuova legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza. Con tutti i sondaggi che danno Futuro nazionale già al sei per cento, e in crescita costante, nessuna coalizione di governo al mondo si affretterebbe a modificare in tal senso il sistema di voto, al solo scopo di assicurare una larga maggioranza ai propri avversari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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