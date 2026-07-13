Hypacie ha aperto un negozio a Ferrara dedicato alla cioccolata. Il maestro cioccolatiere belga, noto per la tradizione della cioccolateria del suo paese, ha deciso di portare la sua esperienza in Italia. La sua attività si concentra sulla produzione e vendita di cioccolato di alta qualità, con un legame alla tradizione belga e un interesse per le eccellenze gastronomiche italiane.

Dalla grande tradizione della cioccolateria belga alla scoperta dell’eccellenza gastronomica italiana. È il percorso professionale e umano di Serge Hypacie, maestro cioccolatiere belga che ha scelto Ferrara per dare vita a “1.2.3. Cioccolato” in via Garibaldi, 45, inaugurato alla presenza dell’assessore al Commercio del Comune di Ferrara, Francesco Carità. La formazione professionale del Maitre Chocolatier inizia in Belgio, dove nel 1997 consegue il diploma in pasticceria e apre la sua prima attività. Diciassette anni dopo, la scelta decisiva: dedicarsi esclusivamente al cioccolato, perfezionando una produzione fondata sulla qualità delle materie prime e sulla continua ricerca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La cioccolata è made in Belgio. Hypacie apre il suo negozio

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