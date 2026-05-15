Normal apre a San Giovanni Teatino | è il suo secondo negozio in Abruzzo

Il 20 maggio verrà inaugurato un nuovo negozio della catena Normal nel centro commerciale di San Giovanni Teatino. Questo rappresenta il secondo punto vendita aperto in regione dall’azienda, che ha deciso di ampliare la propria presenza in Abruzzo. L’apertura è prevista in un centro commerciale frequentato e facilmente accessibile, con l’obiettivo di offrire ai clienti una vasta gamma di prodotti a prezzi competitivi. La nuova sede si inserisce in un piano di espansione della catena nel territorio.

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