Normal apre a San Giovanni Teatino | è il suo secondo negozio in Abruzzo
Il 20 maggio verrà inaugurato un nuovo negozio della catena Normal nel centro commerciale di San Giovanni Teatino. Questo rappresenta il secondo punto vendita aperto in regione dall’azienda, che ha deciso di ampliare la propria presenza in Abruzzo. L’apertura è prevista in un centro commerciale frequentato e facilmente accessibile, con l’obiettivo di offrire ai clienti una vasta gamma di prodotti a prezzi competitivi. La nuova sede si inserisce in un piano di espansione della catena nel territorio.
Il prossimo 20 maggio inaugurerà, nel centro commerciale d’Abruzzo, a San Giovanni Teatino, il nuovo store Normal. Per l’occasione sono previste sorprese, regali e attività divertenti.Normal è una grande catena danese di vendite al dettaglio. Si tratta del suo secondo negozio in Abruzzo, dopo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
Aeroporto d’Abruzzo, Di Clemente: “San Giovanni Teatino non può essere dimenticata”«Accolgo con grande soddisfazione e orgoglio la crescita dell’aeroporto d’Abruzzo».
Leggi anche: Normal apre un nuovo negozio a Milano: gift card, borse e un intero pallet di prodotti in palio per i primi clienti