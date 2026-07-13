La campagna politica per il 2027 è già iniziata E ha una parola d’ordine

Le campagne politiche per il 2027 sono già in corso, con un focus sulla remigrazione. Questa tematica rafforza il sostegno a un candidato di destra tra alcuni elettori, mentre il centrosinistra utilizza il tema per mobilitare gli elettori progressisti. La discussione si concentra sulla contrapposizione tra misure che, secondo alcuni, violano i principi costituzionali di uguaglianza e il divieto di discriminazione. La polemica si sviluppa nel contesto della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni.

La remigrazione, se da un lato rafforza Vannacci presso una parte dell'elettorato, dall'altro offre al centrosinistra l'opportunità di riattivare una mobilitazione progressista contro una misura che collide frontalmente con i principi costituzionali di uguaglianza e con il divieto di discriminazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Vannacci a Torino, la campagna elettorale 2027 è già iniziata.

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