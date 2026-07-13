La bussola delle imprese | quando la consulenza diventa visione strategica

Da ilrestodelcarlino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le imprese cercano partner che offrano supporto non solo nelle questioni fiscali e amministrative, ma anche nelle decisioni strategiche. In un mercato in rapido cambiamento, la consulenza si trasforma in uno strumento per definire visioni a lungo termine. Questa evoluzione evidenzia l’importanza di un accompagnamento che vada oltre gli aspetti tecnici, aiutando le aziende a orientarsi e pianificare il proprio sviluppo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In un contesto economico in continua evoluzione, le imprese necessitano di partner capaci di affiancarle non solo nella gestione fiscale e amministrativa, ma anche nelle scelte strategiche. È questa la visione di ConsultINT & Partners, società di consulenza che supporta PMI, professionisti e startup con un approccio integrato e personalizzato. Nel 2026 questo percorso è stato valorizzato dal riconoscimento “Studio Professionale dell’Anno Gestione Amministrativa & Fiscale” ai Le Fonti Awards 2026, assegnato per la competenza e la capacità di accompagnare imprese e professionisti nelle sfide di un mercato in trasformazione. Per approfondire... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la bussola delle imprese quando la consulenza diventa visione strategica
© Ilrestodelcarlino.it - La bussola delle imprese: quando la consulenza diventa visione strategica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Consulenza per Imprese: Perché i Tuoi Elaborati Strategici Devono Essere Tuoi!

Video Consulenza per Imprese: Perché i Tuoi Elaborati Strategici Devono Essere Tuoi!

Notizie e thread social correlati

Welfare Index PMI 2026, il welfare aziendale diventa leva strategica per la crescita delle impreseIl Welfare Index PMI 2026 evidenzia come il welfare aziendale nelle piccole e medie imprese italiane sia diventato un elemento chiave per la crescita.

Leggi anche: Synergie Italia S.p.A. e PwC Italia, da domani insieme per sviluppare un modello integrato di servizi HR e consulenza a supporto delle imprese: dal capitale umano all'intelligenza artificiale, dalla compliance di genere alla consulenza organizzativa

Temi più discussi: Imprese pronte a crescere, ma serve più credito. L'inganno della (non) intelligenza artificiale. Terre rare e materiali critici: e se iniziassimo dal riuso?; BIMAG | UNA BUSSOLA PER I C-LEVEL NEL MONDO CHE CAMBIA: TORNA A MILANO IL BUSINESS LEADERS SUMMIT 2026; L’Italia del mare vale 224,9 miliardi. E il Lazio Sud è al centro di chi la racconta; Governare un'azienda significa governare persone. E la Cassazione ricorda che un badge non racconta tutta la storia.

Il carbon management delle imprese, la nuova bussola dei consumatoriNegli ultimi anni, la sensibilità dei consumatori verso l’impatto ambientale dei prodotti e dei processi produttivi è cresciuta in modo esponenziale. Sempre più persone scelgono cosa acquistare non ... repubblica.it

Dagli AD delle grandi imprese una bussola per ripartireRoma, 15 apr. (askanews) – Una bussola per le imprese per ripartire, per ripensare il mondo e i processi del lavoro: è questo lo scopo che ha messo insieme gli amministratori delegati di 30 aziende, ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web