la birra dei monaci batte anche il terremoto

"I VERI monaci vivono del lavoro delle proprie mani". All’abbazia di San Benedetto in Monte per interpretare questa massima del santo patrono d’Europa hanno deciso di produrre Birra Nursia. Non siamo in Germania o in Belgio dove ogni piccolo paese ha la sua birra, ma siamo a Norcia dove nel 2012 è stato inaugurato il birrificio monastico. "Il progetto – spiegano i Monaci birrai – è stato concepito con la speranza di condividere con gli altri la gioia che nasce dal lavoro delle nostre mani, affinché in tutte le cose sia glorificato il Signore e Creatore di tutti. Fin dai tempi antichi i monaci hanno capito che una visione della vita centrata... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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