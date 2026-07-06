Milan Top News | inizia l' era Amorim Quale sarà il futuro di Modric? Si lavora per Gila

Oggi a Milano è arrivato l’annuncio di Rúben Amorim come nuovo allenatore del club. La conferenza stampa di presentazione non ha ancora una data. Sul fronte del mercato, è stata respinta la prima offerta ufficiale per un attaccante, mentre si continua a lavorare su altri obiettivi. La situazione di un centrocampista, coinvolto in voci di mercato, resta da definire. La squadra si prepara a cambiare volto in vista della prossima stagione.

Giornata intensa tra le mura di Casa Milan. La dirigenza ha finalmente dato il benvenuto a Rúben Amorim, arrivato quest'oggi a Milano: ma quando sarà la conferenza stampa di presentazione? Intanto il mercato continua ad essere sotto i riflettori, con la prima offerta ufficiale per Gila rifiutata, ma non è tutto. Spazio anche al futuro di Luka Modric. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di ' PianetaMilan.it '. Via all'era Amorim: ecco quando sarà la conferenza. È iniziato ufficialmente la nuova avventura di amori ma come allenatore del Milan arrivato a Milano nel pomeriggio di oggi ha già visitato la sede... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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