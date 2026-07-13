Kolo Muani si complica Juve forte su Sorloth | i dettagli

Oggi la Juventus ha iniziato ufficialmente la preparazione estiva alla Continassa, con il primo allenamento della nuova stagione. Nel frattempo, si sono approfondite le trattative di mercato: il club francese ha rifiutato un'offerta per l’attaccante, mentre la Juventus sta avanzando una proposta per l’attaccante norvegese. Sul fronte delle cessioni, si parla di un possibile trasferimento di un centrocampista in un club di Premier League. La situazione riguardante l’attaccante francese rimane in evoluzione, con trattative ancora in corso.

Nella giornata di oggi i bianconeri si ritroveranno alla Continassa per iniziare ufficialmente la nuova stagione. Oggi, lunedì 13 luglio, inizia ufficialmente la nuova stagione della Juventus che si ritroverà alla Continassa per l’inizio del ritiro. Luciano Spalletti avrà pochi calciatori a disposizione, tra cui l’unico acquisto Jeff Ekhator, ma la dirigenza è costantemente al lavoro per regalare nuovi rinforzi al tecnico di Certaldo. Kolo Muani (Ansa Foto) – calciomercato.it Come già ampiamento detto nei giorni scorsi, la priorità della Juve resta l’attacco: il prescelto rimane Kolo Muani ma il Paris Saint-Germain non arretra di un millimetro e continua a chiedere tra i 40 e i 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Kolo Muani torna alla Juventus

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