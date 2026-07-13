Khalaili il post del papà | Non sei stato creato per fermarti ma per raggiungere la meta

Anan Khalaili non potrà giocare con l’Inter perché non ha superato le visite di idoneità. La comunicazione ufficiale è arrivata dal Coni, secondo quanto riferito dal dirigente della società durante una conferenza stampa. Khalaili non è stato ritenuto idoneo a causa dei controlli medici, impedendogli di indossare la maglia nerazzurra.

Anan Khalaili non potrà vestire la maglia dell'Inter. È stato lo stesso Beppe Marotta a comunicarlo in conferenza stampa. "Khalaili non ha superato le visite di idoneità, ci ha comunicato questa notizia il Coni. Non posso addentrarmi per questioni di privacy, ma posso dire che in Italia ci sono leggi molte severe". "Questa idoneità è nata da un ente terzo, il CONI che è emanazione dello stato, non dipende da noi. Per causa di forza maggiore dobbiamo astenerci, laddove non c'è l'idoneità nessun cittadino può prendere parte ad attività agonistiche ufficiali. Lo comunico con grande rammarico, questa è una notizia che ci crea dispiacere anche perché dovremo pensare ad eventuali alternative". 🔗 Leggi su Fcinter1908.it

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