Il centrocampista ivoriano, attualmente senza squadra dopo aver lasciato l’Al Ahli, non vestirà probabilmente la maglia della Juventus nella prossima stagione. La trattativa tra il giocatore e il club si è arenata, e non ci sono segnali di un accordo imminente. Nonostante la possibilità di arrivare a parametro zero, le negoziazioni sembrano in stallo e l’affare non si realizzerà durante questa sessione di mercato.

Quasi sicuramente il centrocampista della nazionale ivoriana non indosserà la maglia bianconera l’anno prossimo. È attualmente svincolato dopo l’addio all’Al Ahli e rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero, ma quasi sicuramente Franck Kessie non si trasferirà alla Juventus nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. L’ex Atalanta e Milan piace alla dirigenza di corso Galileo Ferraris che, però, frena: ecco i motivi. In primis, c’è la questione ingaggio: Kessie percepiva circa 14 milioni netti a stagione in Arabia Saudita e – secondo quanto evidenziato oggi dal ‘Corriere dello Sport’ – non avrebbe alcuna intenzione di r idimensionare le proprie pretese economiche. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Kessie-Juve, la strada è in salita: cosa blocca l’affare

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