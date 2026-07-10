Lobotka potrebbe trasferirsi alla Juventus, ma un’ipotesi di scambio con Gatti è attualmente irrealizzabile. La ragione principale è la clausola rescissoria da 25 milioni di euro presente nel contratto del giocatore. Questa clausola impedisce di effettuare uno scambio tra i due club, secondo quanto riportato da Tuttosport. La trattativa, quindi, sembra ostacolata da questa condizione contrattuale.

Lobotka verso la Juventus? La clausola da 25 milioni di euro rende impossibile lo scambio con Gatti secondo Tuttosport, bloccando una suggestione di mercato tra i due club. Lobotka, la clausola esclusiva per l’estero ferma la Juve. Lo scambio Lobotka-Gatti prende forma sulle scrivanie torinesi, ma incontra un ostacolo contrattuale decisivo. Secondo Tuttosport, la Juventus ha inserito il regista slovacco tra i nomi per rinforzare il centrocampo. Il problema è concreto: Lobotka possiede una clausola rescissoria da 25 milioni valida solo per club esteri. Per i bianconeri non esiste scorciatoia contrattuale. L’unica strada è sedersi con De Laurentiis e negoziare alle condizioni del Napoli, trasformando una suggestione in una vera trattativa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lobotka alla Juve, rispunta un’incredibile ipotesi di scambio: cosa blocca l’affare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kolo Muani alla Juve e David al PSG? Lo scambio fra i due club resta una possibilità. Le novità sul possibile affareKolo Muani potrebbe trasferirsi alla Juventus, mentre il Paris Saint-Germain valuta uno scambio con David.

Sabatini lancia l’ipotesi: «Lo scambio Bastoni Nico Paz sarebbe un affare enorme per l’Inter»Sabatini ha affermato che uno scambio tra Bastoni e Nico Paz potrebbe rappresentare un affare enorme per l’Inter.

Argomenti più discussi: Rispunta il Napoli per Gatti: Manna e Allegri pensano al difensore della Juve. Serve questa cifra per portarlo via ai bianconeri; Allegri vuole Gatti al Napoli | la Juventus ha fissato il prezzo.

Da Torino: Juventus su Lobotka, proposto Gatti. La risposta di De LaurentiisDa Torino continuano i rumors su Stanislav Lobotka. Il calciatore sarebbe infatti finito da tempo nel mirino dell'allenatore Luciano Spalletti. areanapoli.it

Juve, shopping a Napoli? Piacciono Anguissa e LobotkaLa Juventus guarda al Napoli per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Bianconeri su Anguissa e Lobotka. tuttojuve.com