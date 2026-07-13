Da questa settimana, la serie turca trasmessa da Canale 5 con protagonista Sinem Ünsal nei panni di Alya viene spostata in un orario di messa in onda più presto. La decisione riguarda la programmazione del palinsesto e interessa la trasmissione di questa produzione. La serie segue le vicende di Kaya, che vede allontanarsi il futuro con Zerrin, e ora sarà disponibile in una fascia oraria diversa rispetto alle settimane precedenti.

N uovo cambio di programmazione per Far Away: da questa settimana la serie turca di Canale 5 con protagonista Sinem Ünsal nei panni di Alya anticipa l’orario di messa in onda. Oggi e domani, lunedì 13 e martedì 14 luglio, l’appuntamento è alle 16:00, con puntate più brevi. Prima, infatti, c’è la nuova dizi Be my sunshine, che aveva debuttato il 4 luglio e finora andava in onda solo nel weekend. A seguire, poi, c’è Tutto per la mia famiglia, confermata alle 16:45. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Alya prepara una nuova fuga: le anticipazioni delle prossime puntate di “Far Away” Far Away, anticipazioni puntata 13 e 14 luglio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Kaya vede allontanarsi il futuro sognato con Zerrin

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