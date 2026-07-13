Dopo la vittoria dell’Inghilterra sulla Norvegia, Harry Kane ha espresso opinioni sulle prestazioni della squadra, affermando che c’è ancora margine di miglioramento. Kane ha commentato che la squadra può raggiungere un livello superiore, nonostante le due vittorie ottenute in questa fase del torneo. La partita è stata definita da alcuni come “sciatta” e ha suscitato frustrazione tra l’allenatore e alcuni membri dello staff.

2026-07-12 23:58:00 Giorni caldissimi in redazione! Harry Kane crede che l’Inghilterra abbia ancora “un altro livello che possiamo raggiungere” nonostante sia arrivata a due vittorie dalla fine dei 60 anni di attesa per la gloria della Coppa del Mondo. I Tre Leoni si sono assicurati un posto in semifinale vincendo 2-1 ai supplementari contro la Norvegia sabato e ora affronteranno l’Argentina ad Atlanta mercoledì. L’Inghilterra è arrivata alle semifinali senza produrre il miglior calcio, e l’allenatore Thomas Tuchel ha criticato la prestazione della sua squadra contro la Norvegia dopo aver descritto la loro prestazione come “sciatta” e ammettendo di “aver avuto fortuna”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Kane sostiene le frustrazioni di Tuchel dopo la vittoria “sciatta” dell’Inghilterra sulla Norvegia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Inghilterra sciatta", "Forse il ct non conosce la Norvegia": chi ha ragione tra Bellingham e TuchelDopo la partita tra Inghilterra e Norvegia a Miami, Bellingham ha commentato criticamente la preparazione inglese, definendola “sciatta”, mentre...

Il gol di Kane avrebbe regalato all’Inghilterra la meritata vittoria, dice Tuchel frustratoThomas Tuchel ha espresso frustrazione per la mancata realizzazione di Harry Kane nel finale della partita tra Inghilterra e Ghana, terminata 0-0.