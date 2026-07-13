Juventus Womentre colpi dal mercato | ufficiali gli arrivi di Mece Khelifi e Bartel

Proprio alle porte del ritiro estivo in Valle d’Aosta, che terrà impegnata la Juventus Women nella settimana dal 14 al 19 luglio, la dirigenza bianconera ha portato a Torino tre nuove giocatrici. Si tratta delle centrocampiste Emilie Mece, Julia Bartel e Lea Khelifi, che sono state annunciate ufficialmente dal club bianconero. L’identikit di Emilie Mece. Il club bianconero dimostra ancora una volta, all’interno di questa finestra di mercato, l’interesse a voler investire sulle giovani. La nuova arrivata, infatti, è Emilie Mece, giovane centrocampista classe 2007 che ha indossato fin da giovanissima la maglia dello Young Boys. Dopo i primi... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus Women,tre colpi dal mercato: ufficiali gli arrivi di Mece, Khelifi e Bartel

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JUVENTUS WOMEN MERCATO: NOORDMAN CÈ, ALTRI BOTTI IN ARRIVO. DUE TOP

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Juventus Women mercato: gli ultimi colpi tra cifre e retroscenaLa Juventus Women ha annunciato l’ingaggio di Isaac Guerrero come nuovo allenatore, in un momento di grande attività sul mercato.

Temi più discussi: Juventus Women, ufficiale l'arrivo di Mece. Visite mediche terminate per Bartel: arriva dal Chelsea; Juventus Women, sorteggiato il calendario della Coppa Italia: esordio delle bianconere al secondo turno. Ecco il possibile avversario; Juve Women, al via la nuova stagione: primo allenamento sotto gli occhi di Guerrero; Juventus Women, colpo a centrocampo: dall'Atletico Madrid arriva Julia Bartel.

La #JuventusWomen è vicina a chiudere due colpi a parametro zero: - Annamaria #Serturini in uscita dall'Inter -Remina #Chiba dall' #EintrachtFrancoforte Due colpi per rinforzare il reparto offensivo, verranno utilizzate come esterne, ma il club sta c x.com

Juventus Women, colpo a centrocampo: dall'Atletico Madrid arriva Julia BartelLa Juventus Women ha annunciato l'arrivo della centrocampista spagnola Julia Bartel, classe 2004, che approda a Torino dopo l'ultima esperienza con l'Atletico Madrid e ha firmato un contratto fino al ... tuttomercatoweb.com

Juventus Women, doppio colpo per Guerrero: ufficiali gli arrivi di Bartel e MeceAltri due colpi in entrata per la squadra dell'allenatore Isaac Guerrero. Le bianconere al lavoro per preparare la nuova stagione ... tuttosport.com