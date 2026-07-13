Juventus Womentre colpi dal mercato | ufficiali gli arrivi di Mece Khelifi e Bartel

Da stilejuventus.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Proprio alle porte del ritiro estivo in Valle d’Aosta, che terrà impegnata la Juventus Women nella settimana dal 14 al 19 luglio, la dirigenza bianconera ha portato a Torino tre nuove giocatrici. Si tratta delle centrocampiste Emilie Mece, Julia Bartel e Lea Khelifi, che sono state annunciate ufficialmente dal club bianconero. L’identikit di Emilie Mece. Il club bianconero dimostra ancora una volta, all’interno di questa finestra di mercato, l’interesse a voler investire sulle giovani. La nuova arrivata, infatti, è Emilie Mece, giovane centrocampista classe 2007 che ha indossato fin da giovanissima la maglia dello Young Boys. Dopo i primi... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

juventus womentre colpi dal mercato ufficiali gli arrivi di mece khelifi e bartel
© Stilejuventus.com - Juventus Women,tre colpi dal mercato: ufficiali gli arrivi di Mece, Khelifi e Bartel
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

JUVENTUS WOMEN MERCATO: NOORDMAN CÈ, ALTRI BOTTI IN ARRIVO. DUE TOP

Video JUVENTUS WOMEN MERCATO: NOORDMAN CÈ, ALTRI BOTTI IN ARRIVO. DUE TOP?

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Juventus Women non si ferma: in arrivo anche Khelifi dal Nantes

Juventus Women mercato: gli ultimi colpi tra cifre e retroscenaLa Juventus Women ha annunciato l’ingaggio di Isaac Guerrero come nuovo allenatore, in un momento di grande attività sul mercato.

Temi più discussi: Juventus Women, ufficiale l'arrivo di Mece. Visite mediche terminate per Bartel: arriva dal Chelsea; Juventus Women, sorteggiato il calendario della Coppa Italia: esordio delle bianconere al secondo turno. Ecco il possibile avversario; Juve Women, al via la nuova stagione: primo allenamento sotto gli occhi di Guerrero; Juventus Women, colpo a centrocampo: dall'Atletico Madrid arriva Julia Bartel.

juventus women juventus women tre colpiJuventus Women, colpo a centrocampo: dall'Atletico Madrid arriva Julia BartelLa Juventus Women ha annunciato l'arrivo della centrocampista spagnola Julia Bartel, classe 2004, che approda a Torino dopo l'ultima esperienza con l'Atletico Madrid e ha firmato un contratto fino al ... tuttomercatoweb.com

juventus women juventus women tre colpiJuventus Women, doppio colpo per Guerrero: ufficiali gli arrivi di Bartel e MeceAltri due colpi in entrata per la squadra dell'allenatore Isaac Guerrero. Le bianconere al lavoro per preparare la nuova stagione ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web