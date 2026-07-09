La Juventus Women non si ferma | in arrivo anche Khelifi dal Nantes

Da juventusnews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus Women ha annunciato l'acquisto di Khelifi dal Nantes. La calciatrice francese, nata nel 1999, si unisce alla rosa come un giocatore versatile nel reparto offensivo. La squadra continua a rinforzarsi, inserendo nuovi elementi nel proprio organico. La società non ha comunicato dettagli sui termini dell'accordo né sulla durata del contratto. La nuova arrivata si aggiunge alle altre operazioni di mercato già concluse dalla squadra.

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di Mauro Munno . Per la francese classe 1999 un progetto da jolly offensivo. La Juventus Women non si ferma sul mercato e continua a comporre un mosaico che Guerrero dovrà rendere armonioso. Chiusi gli affari Noordman (ufficiale), Serturini (ufficiale), Bartel, Chiba e Mece, il club sta definendo l’arrivo a parametro zero dal Nantes della francese Léa Khelifi. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Centrocampista o attaccante duttile, con una carriera sviluppatasi sin qui solo in Francia, la classe 1999 vanta anche qualche presenza in Nazionale maggiore e nell’ultima Arkema Première Ligue ha trovato 8 gol e 1 assist. La Juve vorrebbe sfruttare la sua efficacia offensiva o da trequartista o anche da falso nove nel 4231 o 433 pensati per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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