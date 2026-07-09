La Juventus Women ha annunciato l'acquisto di Khelifi dal Nantes. La calciatrice francese, nata nel 1999, si unisce alla rosa come un giocatore versatile nel reparto offensivo. La squadra continua a rinforzarsi, inserendo nuovi elementi nel proprio organico. La società non ha comunicato dettagli sui termini dell'accordo né sulla durata del contratto. La nuova arrivata si aggiunge alle altre operazioni di mercato già concluse dalla squadra.

di Mauro Munno . Per la francese classe 1999 un progetto da jolly offensivo. La Juventus Women non si ferma sul mercato e continua a comporre un mosaico che Guerrero dovrà rendere armonioso. Chiusi gli affari Noordman (ufficiale), Serturini (ufficiale), Bartel, Chiba e Mece, il club sta definendo l’arrivo a parametro zero dal Nantes della francese Léa Khelifi. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Centrocampista o attaccante duttile, con una carriera sviluppatasi sin qui solo in Francia, la classe 1999 vanta anche qualche presenza in Nazionale maggiore e nell’ultima Arkema Première Ligue ha trovato 8 gol e 1 assist. La Juve vorrebbe sfruttare la sua efficacia offensiva o da trequartista o anche da falso nove nel 4231 o 433 pensati per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - La Juventus Women non si ferma: in arrivo anche Khelifi dal Nantes

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juventus Women e TikTok conquistano la medaglia d’oro ai Football Business Awards con il documentario “Dream like Juventus Women”Juventus Women e TikTok hanno vinto il primo premio alla cerimonia dei Football Business Awards, durante la quale sono stati premiati con la medaglia...

Juventus Women, colpo a zero dall’Inter: in arrivo SerturiniLa Juventus Women sta per annunciare l’arrivo di Serturini, calciatrice dell’Inter, a parametro zero.

Temi più discussi: Women | Al via la stagione 2026/27: le convocate e lo staff; Juve Women, aria di rivoluzione. In tre dicono addio al bianconero: Grazie di tutto!; Chi è la scommessa Isaac Guerrero, il nuovo allenatore della Juventus Women che non ha (quasi) mai allenato in vita sua; Juventus Women, ufficiale il nuovo allenatore.

E' ufficiale l'arrivo in casa bianconera di Annamaria #Serturini. L'attaccante arriva a parametro zero dopo non aver rinnovato il contratto con l' #Inter Il nuovo acquisto della #JuventusWomen ha firmato un contratto fino al 2029 #juventusnews24 x.com

La Juventus Women non si ferma: in arrivo anche Khelifi dal NantesLa Juventus Women non si ferma: in arrivo anche Khelifi dal Nantes. Per la francese classe 1999 un progetto da jolly offensivo La Juventus Women non si ferma su ... juventusnews24.com

Juventus Women in ritiro in Valle D’Aosta: date e tutti i dettagli. Prevista anche un’amichevoleLa Juventus Women va in ritiro in Valle d’Aosta. Una volta ultimata la prima parte di preparazione a Vinovo, la squadra di Guerrero si trasferirà tra Châtillon e Saint-Vincent dal 14 al 19 luglio. juventusnews24.com

Secondo fonti, Brescia/Roma 2 e Trieste non sono state selezionate in BCL a causa di domande presentate troppo tardi. Trieste si è ritirata e Brescia/Roma 2 ha fatto domanda come Brescia e non come Roma. Dopo la situazione di Trapani la scorsa stagio reddit