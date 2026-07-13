juventus quando tornano yildiz e gli altri juventini reduci dal mondiale

La Juventus si è radunata oggi, ma aspetta il ritorno di diversi giocatori reduci dal Mondiale. Tra i nazionali ancora assenti ci sono Yildiz e altri juventini. Il club ha avviato le procedure per il rientro degli atleti, che devono completare le rispettive fasi di recupero e allenamento. La squadra si prepara a integrare i calciatori appena rientrati nel programma di preparazione pre-stagionale.

di Mauro Munno . Oggi la Juve si è radunata ma aspetta molti big. Il conto alla rovescia per il rientro dei nazionali della Juventus è ufficialmente iniziato. Tra i protagonisti più attesi alla Continassa c’è senza dubbio Kenan Yildiz, il cui ritorno a Torino è ormai fissato per la prossima settimana, precisamente per lunedì 20 luglio. Il giovane talento turco sarà a tutti gli effetti il capofila del gruppo dei “mondiali”, dando il via alla seconda fase del raduno bianconero. Tuttavia, al suo arrivo nel centro sportivo piemontese, il fantasista non troverà ad accoglierlo il difensore bosniaco Tarik Muharemovic. La forte amicizia che lega i due ragazzi sul campo dovrà fare i conti con le logiche del calciomercato estivo, che vede il centrale ormai lontano da Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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