Juve | tra mercato fermo e Mondiale un raduno senza entusiasmo Solo 50 tifosi alla Continassa

Alla Continassa, il raduno della squadra ha visto la presenza di circa 50 tifosi, con poche persone presenti e poche voci. Il cancelletto si è aperto senza grandi affollamenti, mentre l’atmosfera è calma e priva di entusiasmo, con poche bandiere e un sottofondo di silenzio. La convocazione si svolge in un periodo di mercato fermo e di Mondiale, condizioni che sembrano aver ridotto l’afflusso di pubblico.

Un cancello che si apre, un mormorio basso, aria di luglio che sa di erba tagliata. Alla Continassa non è la solita ressa: poche voci, qualche bandiera, attese messe in pausa. La Juve riparte piano, tra un mercato inchiodato e un Mondiale che si prende scena e giocatori. La mattina si è portata via gli alibi. Dentro, lo staff ha contato 22 giocatori e alcuni giovani. Fuori, non più di una cinquantina di tifosi. Alla Continassa il primo giorno di lavoro somiglia a un lunedì d’ufficio: porte girevoli, saluti asciutti, passi misurati. È un raduno senza clamore. E non perché manchi la voglia. Manca la materia prima: facce nuove, cronache di strada, un nome che accenda l’istinto di correre sotto la Tribuna. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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