Juve se questo è l' inizio Tra mercato fermo e Mondiale è un raduno a entusiasmo zero

Da gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra si trova in un momento di stallo, con il mercato ancora senza acquisti e i giocatori principali in vacanza. La situazione si trascina tra il mancato avvio delle trattative e l’interruzione delle attività a causa del Mondiale. La delusione per l’esclusione dalla Champions League si fa sentire, mentre i nuovi acquisti, tra cui il giovane Yildiz, sono ancora solo un’idea. La squadra sembra in attesa di tempi migliori.

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No acquisti, no party. I colpi sono ancora un progetto, i giocatori più importanti (a partire dalla stellina Yildiz) in vacanza. Un po' il mercato che non decolla, un po' il Mondiale e un po' la bruciatura dell’esclusione dalla Champions League ancora fresca. Il risultato è fotografato dal raduno di questa mattina della Juventus, un primo giorno con non più di cinquanta tifosi ad aspettare i bianconeri davanti al J Medical per le tradizionali visite mediche. I tempi delle grandi folle nel piazzale davanti alla clinica bianconera sembrano lontani e non sorprende più di tanto: il numero dei tifosi presenti in questi anni è sempre stato direttamente proporzionale alla grandezza degli acquisti: da Cristiano Ronaldo in giù. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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