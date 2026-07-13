Il ritiro estivo del Monza si è concluso con un giorno di riposo, dopo una settimana di test medici e allenamenti. Il nuovo allenatore ha dedicato i primi giorni di preparazione a sessioni intense, e ha espresso l’intenzione di rilanciare alcuni giocatori, tra cui Keita. Tra le possibili acquisizioni per la squadra ci sono Pezzella e Lazzari, secondo le idee del club. La preparazione proseguirà con ulteriori sessioni di allenamento nelle prossime settimane.

La settimana inaugurale di ritiro estivo del Monza, tra test medici e primi allenamenti, si è chiusa ieri con un giorno di riposo che il neo tecnico Ivan Juric ha dato alla squadra, dopo averla fatta duramente lavorare nei giorni precedenti. L’allenatore croato ha puntato, come logico che sia all’inizio di una preparazione, soprattutto sulla parte fisica che è anche quel punto di forza sul quale ha fondato ottime basi nelle esperienze con Verona e Torino. In rosa, dopo l’esclusione nelle ultime fasi del campionato scorso sotto la guida di Paolo Bianco, si è rivisto anche Keita Balde sul cui estro Juric, almeno in partenza, sembra voler puntare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Monza.

© Sport.quotidiano.net - Juric punta anche sul rilancio di Keita. Pezzella e Lazzari, idee Monza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Conto alla rovescia Monza. Juric, obiettivo rilancioIl Monza lavora per prepararsi alla prossima stagione in Serie A, con un piano pluriennale già annunciato dalla società.

Lazio, anche Lazzari può lasciare: si muove il MonzaIl terzino della Lazio, Manuel Lazzari, potrebbe lasciare il club prima della fine del contratto, che scade tra un anno.

Temi più discussi: (SONDAGGIO) – Juric, è lui l’allenatore giusto per il Monza?; II Monza parte dalla difesa. Okoli nel mirino di Juric; Monza 2026-27: primo allenamento stagionale sotto la guida del neo tecnico Juri?; Stipendi allenatori serie A 2026-2027: solo in tre dietro ad Abate.

Juric punta anche sul rilancio di Keita. Pezzella e Lazzari, idee MonzaLa settimana inaugurale di ritiro estivo del Monza, tra test medici e primi allenamenti, si è chiusa ieri con ... msn.com

#iostoconjuric - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Juric is also banking on Keita's revival. Pezzella and Lazzari are Monza's ideas.Monza's inaugural week of summer retreat, including medical tests and initial training sessions, ended yesterday with ... sport.quotidiano.net