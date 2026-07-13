A Jesolo, un uomo ha tentato di entrare in un supermercato con l’intenzione di svalutarlo. Durante l’episodio, alcuni clienti sono intervenuti per bloccarlo. L’uomo ha reagito in modo violento, danneggiando le strutture del negozio. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, che hanno fermato il sospetto. Non sono stati riportati feriti tra i clienti o il personale. La situazione si è conclusa con l’arresto dell’uomo e il ripristino della sicurezza nel supermercato.

Scene di ordinaria follia in quel di Jesolo. Un maranza, molto probabilmente di origine nordafricana, ha tentato di sfasciare e rapinare un supermercato. Forse in preda all'alcol, il ragazzo ha distrutto alcuni scaffali all'interno del negozio. Ma la sua furia è durata ben poco. Il giovane è stato infatti bloccato dagli altri clienti e dal personale dello stesso supermercato, che sono riusciti a trattenerlo e a chiamare le forze dell'ordine. Dal canto suo, il maranza ha cercato in tutti i modi di sfuggire alla presa sferrando calci e pugni ai presenti. Ma ogni suo disperato tentativo è stato inutile. "Basta! Fermatelo, sta arrivando la polizia ", si sente in un video pubblicato su Instagram dall'account social Welcome to Favelas. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jesolo, maranza sfascia un supermercato? Intervengono i clienti: finisce male

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