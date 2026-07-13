Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev in quattro set. Dopo aver perso il primo parziale, il tennista italiano ha preso il controllo della partita. Con questa vittoria, ha conquistato il suo quinto titolo Slam. L'evento ha causato uno spostamento imprevisto del presidente del Comitato Olimpico Nazionale, che si è spostato per scattare una foto con l’atleta.

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon, trionfando in finale contro Alexander Zverev in quattro set. Dopo aver perso il primo set, l’italiano ha dominato la partita, conquistando il suo secondo titolo ai Championships e il quinto Slam in carriera.La vittoria ha portato grande gioia in Italia. A Londra erano presenti rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente del CONI Luciano Buonfiglio. Dopo la premiazione sul campo, dove Sinner ha dedicato parole commoventi alla mamma Siglinde, è iniziato il rigido protocollo post-partita: interviste con la BBC e Sky Italia, incontro con i Principi William e Kate (con i figli) e momenti con il trofeo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il clamoroso imprevisto a Wimbledon: fa spostare il presidente del Coni per la foto

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JANNIK SINNER rifiuta il medical timeout a Wimbledon: scarpa di sangue e carattere da campione

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La gaffe del presidente del CONI Buonfiglio durante il cerimoniale per Sinner: Jannik lo allontanaDurante una cerimonia ufficiale, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio è stato allontanato da Sinner mentre si preparavano a scattare una foto.

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Temi più discussi: Con la vittoria a Wimbledon, conquistata per il secondo anno consecutivo, Sinner scrive un’altra pagina di storia dello sport italiano. Grazie, campione! ??; Sinner spezza i sogni di gloria di Djokovic in semifinale; Cahill rivela: Non abbiamo capito cosa sia successo a Sinner a Parigi. A fine anno decideremo se resterò ancora; Alexander Zverev è cambiato (e può impensierire Jannik): dopo la vittoria al Roland Garros si sente libero. Dritto, servizio e sguardo: ecco il nuovo Sasha.

SINNER ANCORA RE A WIMBLEDON Un #Sinner stratosferico batte un grandissimo #Zverev in 4 set. Clamoroso il punto che ha portato a match point sul 30-30 pari, esempio del livello di questa finale. Jannik vince il suo 5º Slam e si conferma il numero 1 al x.com

Jannik Sinner batte Alexander Zverev e conquista il secondo Wimbledon di filaIl numero uno Sinner ha battuto Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, conquistando il secondo titolo di fila a Wimbledon dopo che il tedesco ha accusato un problema al ginocchio per una scivolata sull’ ... msn.com

Jannik Sinner conquista Wimbledon per la seconda volta, battendo Zverev in una finale combattutaJannik Sinner vince il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon, sconfiggendo Alexander Zverev in una finale durissima. lavocedivenezia.it

Sinner ha bisogno della sua erba reddit