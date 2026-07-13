Durante la finale di Wimbledon, il tennista italiano ha indossato un paio di scarpe Nike che non sono disponibili sul mercato. Le scarpe sono state notate per essere un modello non commercializzato, scelta che ha attirato l’attenzione di appassionati e media. La vittoria è avvenuta con questo particolare paio di calzature, che si sono distinti per unicità e non reperibilità.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Jannik Sinner è un ambassador Nike dal 2022, una collaborazione che piace molto al due volte campione di Wimbledon. Come lo sappiamo? Beh, ce l’ha detto lui stesso. «Nike è davvero brava a capirmi: sa cosa mi piace e cosa non mi piace», ha dichiarato in una recente intervista a GQ. «È un’esperienza molto diversa dal lavoro che ho svolto con altri marchi». Durante la finale maschile di Wimbledon, questo rapporto è risultato evidente. Ai piedi di Jannik Sinner c’erano le Nike GP Challenge 1. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Jannik Sinner ha vinto Wimbledon indossando un paio di Nike che non è possibile acquistare. Ecco perché

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Jannik Sinner returns his Wimbledon trophy ahead of the 2026 edition

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