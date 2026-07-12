jannik sinner ha vinto wimbledon di nuovo

Jannik Sinner ha conquistato il titolo a Wimbledon per il secondo anno di fila, battendo in quattro set il tennista tedesco Alexander Zverev. La partita si è conclusa con i punteggi di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Zverev, 29 anni, aveva appena vinto il Roland Garros a giugno ed era alla sua prima finale nel torneo londinese.

Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di Wimbledon, il torneo di tennis più prestigioso al mondo. Ha battuto in quattro set (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) il 29enne tedesco Alexander Zverev, che dopo aver vinto a giugno il Roland Garros era alla sua prima finale a Wimbledon. Wimbledon fa parte dei tornei del Grande Slam, i quattro più importanti. È l’unico dei quattro che si gioca su erba e ha sede nell’All England Lawn Tennis & Croquet Club del quartiere londinese di Wimbledon. Esiste dal 1877 e fino all’anno scorso nessun italiano lo aveva mai vinto; va da sé che Sinner è quindi anche il primo italiano a rivincerlo. Quella... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria a Wimbledon contro Brooksby

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