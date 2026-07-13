Il tennista Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta consecutiva il torneo di Wimbledon, sconfiggendo in quattro set il tedesco Sascha Zverev sul prato centrale di Church Road. La stampa tedesca ha scritto che la sua fidanzata, Laila Hasanovic, sarebbe già sua moglie. La vittoria di Sinner è arrivata dopo aver eliminato Zverev in quattro set.

Il nome di Jannik Sinner riecheggia sul prato centrale di Church Road. Per la seconda volta consecutiva il tennista altoatesino ha vinto Wimbledon, battendo in quattro set il tedesco Sascha Zverev. A festeggiarlo in tribuna c’erano il suo team, i genitori Siglinde e Hanspeter e la fidanzata Laila Hasanovic, la donna che, da oltre un anno, è presenza fissa e discreta al fianco del campione. La modella danese e il tennista numero uno del ranking ATP si frequentano dal 2025 e hanno sempre cercato di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori. Alla vigilia della finale di Londra contro Zverev, però, la stampa tedesca ha rilanciato un’indiscrezione secondo cui Laila sarebbe già la moglie di Sinner. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Jannik Sinner, chi è la fidanzata Laila Hasanovic. Per la stampa tedesca sarebbe già sua moglie

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Jannik Sinner tenerissimo con la fidanzata Laila Hasanovic in Sardegna

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